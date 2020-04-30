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30 квітня • оновлено в 16:52
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Зеленський "в долі"? Крюкова вказала на нюанси в скандалі з вантажами з Китаю та "Епіцентром"

5.8т
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Скандал із медичним вантажем із Китаю поставив президента України Володимира Зеленського в дуже незручне становище.

У цьому винне оточення глави держави, розповіла в ефірі українського телеканалу журналістка Світлана Крюкова.

"Оточення президента поставило його в дуже незручне становище. Люди, які пишуть йому тексти для виступу або відеороликів, і люди, які займаються організацією цих літаків, подальшою долею товарів, які перевозили на цих літаках, – це абсолютно різні особи, які між собою не спілкуються. І це найкращий варіант. Найгірший, якщо президент у долі та в темі, і, очевидно, має від цього якусь комерційну вигоду", – зазначила вона.

Скандал із вантажем із Китаю

Скандал із вантажем із Китаю

За словами Крюкової, в Офісі президента поки не дали чіткого коментаря щодо цього.

"Коли мова заходить про комерційний товар і конкретний фінансовий прибуток комерційних мереж, завжди в цьому є якийсь лобіст і є інтересант. Мені дуже цікаво, чи бере участь президент у цих схемах. Найголовніше, що зараз ОП і його представники дуже невиразно намагаються вийти з цієї ситуації. А ситуація в тому, що нам спершу подавали всі ці історії як глобальний порятунок", – додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 квітня в Україні прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем з Китаю. Він доставив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички й захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

  • Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах з Китаю. Йшлося і про "Мрії". Пізніше вона розкрила подробиці афери оточення Зеленського

  • Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

  • У листі він вказав, що недавно літак "Мрія" вже доставив велику партію таких товарів.

  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зізнався, що в літаку "Мрія", що доставив в Україну медичні товари і через який у мережі спалахнув скандал, частина вантажу була гуманітарною, а інша – придбана на кошти комерційних структур для продажу.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Світлана Крюкова Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента скандали
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
г-жа Крючкова . . . здесь - клоун просто "стырил" мелочь . . . а здесь - он "своровал" . . . https://www.obozrevatel.com/economics/zelenskij-podaril-putinu-20-mlrd-ukraina-posle-gazovyih-peregovorov-nachala-proschat-vse-iski-v-kremle-likuyut.htm?utm_source=self_promo
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