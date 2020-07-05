Зеленський в День ВМС пообіцяв повернути усі території України

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що всі тимчасово окуповані території держави неодмінно будуть звільнені від загарбників.

Про це він заявив під час урочистого звернення до військових моряків та усіх українців з нагоди Дня ВМС ЗСУ в Одесі. Його вітання транслювалося на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Рік тому на день ВМС я також був в Одесі. Відвідував родини моряків, які були в російському полоні. Тоді я дякував матерям, дружинам за витримку, і я обіцяв зробити все, щоб вони вернулись додому. І сьогодні я хочу подякувати вам за те, що вірили, і за те, що дочекались", – сказав глава держави, адресуючи свої слова Героям та їх родинам.

Зеленський привітав моряків із Днем ВМС Скріншот відео

Також він подякував морякам за те, що вони стали живим символом волі та нескореності. Зеленський наголосив, що українські моряки не знають слова страх, але знають що таке сила.

"Сьогодні рік, як наші хлопці вдома. Вони продовжують службу на захисті України. Стоїть буксир "Яни-Капу", повернуті катери, а в містах Краматорськ та Слов'янськ майорить жовто-синій прапор. І це дає мені сили вірити, що у нас все вийде. Ми повернемо всі наші території, віру в правду та справедливість, ми повернемо вільну та непереможну Україну! Зі святом кожного з нас, слава Україні!" – пообіцяв президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час робочої поїздки до Херсону Зеленському подарували кримськотатарський прапор. Президент пообіцяв, що тимчасово окупований Росією Крим обов'язково повернеться до України, і тоді цей прапор він підніме над ним.