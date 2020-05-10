Зеленський у День матері показав зворушливе дитяче фото: як виглядає його мама

Президент України Володимир Зеленський у День матері зворушливо привітав свою маму, дружину, а також усіх жінок зі святом.

На офіційній сторінці в Instagram президент розповів, як йому пощастило мати поруч двох жінок, яких він сміливо може назвати найкращими мамами на світі. Глава держави показав архівне дитяче фото, де мама тримає його на руках (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

Зеленський показав фото з мамою і дружиною instagram.com/zelenskiy_official

Римма Зеленська instagram.com/zelenskiy_official

"Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без останку всі свої сили від нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші "Не хочу шапку", "Не піду до школи", "Ти нічого не розумієш!" Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти. До них ми йдемо у складні часи, щоб почути таке важливе "Все буде добре".

Римма Зеленська jewishnews.com.ua

Римма Зеленська znaj.ua

І тільки ставши батьками, ми усвідомлюємо, скільки праці, терпіння та любові вартує щасливе дитинство. Телефонуйте своїй мамі щодня! Кажіть, як сильно любите її, щодня! Дякуйте їй щодня! А сьогодні, у День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не сходила з обличчя найріднішої людини увесь день! Я дякую своїй найріднішій матусі Риммі Володимирівні та коханій Олені. Мені поталанило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі. Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими й завжди майте привід пишатися собою та своїми дітьми!" – написав Зеленський.

Батьки Володимира Зеленського dsnews.ua

Батьки Володимира Зеленського dsnews.ua

День матері в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається у 2020 році 10 травня. Це добре і світле свято, яке традиційно святкують у другу неділю травня.

Батьки Володимира Зеленського from-ua.com

Батьки Володимира Зеленського ki.ill.in.ua

На свято заведено вітати матерів і всіляко приділяти їм увагу. Мамам дарують квіти, листівки і невеликі подарунки, присвячують їм вірші і пісні, влаштовують пікніки і ходять до них у гості.

Раніше до свята OBOZREVATEL опублікував для своїх читачів найкращі привітання із Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки і оригінальні відео.