Зеленський вляпався в скандал зі зверненням на День Конституції

У привітанні громадян із Днем Конституції президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні є 25 регіонів.

На це звернув увагу народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, опублікувавши у Facebook відповідний пост (щоб переглянути відеозвернення президента України, поскрольте новину вниз).

"Я зараз перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких – 25", – сказав Зеленський.

"Ви теж хочете поставити запитання, куди поділися два? І чи це Автономна Республіка Крим із Севастополем? Або якісь інші?" – запитав Ар'єв.

Так, згідно з Конституцією, Україна включає 27 регіонів: 24 області, Крим, Київ і Севастополь.

Дивитися з 1:15:

Скріншот

Facebook-сторінка Володимира Ар'єва

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами ряд співаків, учених, військових, діячів культури та інших.