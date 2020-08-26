Зеленський: Україна не втручатиметься у вибори в Білорусі, це їхня справа

Україна не втручатиметься у вибори в Білорусі, через результати яких в Мінську від 9 серпня тривають масові протести.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Euronews. Глава держави зауважив, що це внутрішні справи країни.

"Я скажу це чесно, але не як президент України. Я зовсім не хочу втручатися в білоруські вибори і я не буду цього робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи", – сказав він.

Водночас президент порадив Олександру Лукашенку, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, провести нові вибори, забезпечити до них доступ всіх кандидатів та не перешкоджати міжнародним спостерігачам.

"І вже після цих результатів – питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв – значить так, якщо хтось інший – значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію", – сказав президент.

Також він зазначив, що не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття та смерті активістів на Майдані Незалежності під час Революції Гідності через дії влади.

"Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський засудив застосування сили до громадян Білорусі, які вийшли на протести проти чинної влади.