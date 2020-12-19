Зеленський: Україна не отримала вакцину від COVID-19, оскільки втратила позиції у світі

Україна не увійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину від коронавірусу, оскільки наша держава втратила позиції у світі та Європі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю виданню The New York Times, передає пресслужба глави держави. За його словами, на питання щодо отримання Україною вакцини, могли би повпливати Сполучені Штати Америки та Британія.

"Тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними. Звичайно, я б цього не хотів, звичайно ж, будь-який закон, який блокує експорт вакцин, я як президент не можу підтримувати просто тому, що це ще один крок до того, що ми можемо бути в кінці черги з вакцинації, а значить, більше українців загине. Я не можу підтримувати будь-яке подібне законодавство будь-якої країни, навіть якщо це наш стратегічний партнер, незалежно ні від чого", – сказав Зеленський.

Він припустив, що питання вакцинації може стати ще одним геополітичним ударом. Росія, за його словами, може розпочати ще одну інформаційну війну через свою вакцину "Супутник".

"Тому що вакцину "Супутник" сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації. Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо", – сказав президент

Він наголосив: Україна не використовуватиме російську вакцину, яка не пройшла всі випробування.

"У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину", – зазначив глава держави.

Зазначимо, Україна може отримати перші партії вакцини проти коронавірусу COVID-19 в середині або наприкінці січня. Зараз держава веде роботу для розв’язання цього питання у двох напрямках – в межах механізму COVAX і через пряму закупівлю препаратів за кошти держбюджету, повідомив виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

Наша держава планує забезпечитися 8 млн доз, що покриють необхідність щеплення для 4 млн громадян (вакцинація здійснюється у два етапи).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку директорки відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Брайан, примусова вакцинація проти коронавірусу є не кращим варіантом. Переконання в необхідності щеплення – набагато корисніше й ефективніше, сказала вона.