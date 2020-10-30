Президент не комментирует убийство украинских воинов и срыв своего разрекламированного "перемирия"

Перемирие на Донбассе уничтожено полностью - сегодня ночью российские снайперы убили двух украинских воинов у села Водяное, одного ранили.

Ответные действия украинских войск на данный момент не осуществляются, Украина ответила на российскую атаку и гибель воинов... требованием совещания в ТКГ.

А Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский просто позорно молчит. Но ведь перемирие сорвано, люди погибли, выполняя ваши приказы. Надо молча дать приказ нанести ответный удар, и сказать то, что должно - гибель наших бойцов не останется не отмщенной.

Вместо Зеленского срыв перемирия комментирует на сайте Президента Украины комментирует советник делегации, даже не министр обороны! Ну в какой стране такое видано? И Украина в ответ требует созвать Трехстороннюю контактную группу. Зачем? Что вы хотите там услышать от представителей "ЛДНР"?

Господин Верховный Главнокомандующий, это погибли ваши подчиненные, защитники Украины. Вы не имеете права уклоняться - это ваша ответственность. И ничья больше. Это не могут комментировать ваши пресс-секретари, блогеры, это вы обязаны делать.

И вы обязаны отвечать за то, что вы не проводите никаких реформ в армии. Вы твердите про перемирие не потому, что хотите сделать страну сильней - а потому, что не имеете никакого понимания, что делать дальше.

Обстрелы пытаются скрывать в официальной статистике, но обстрелы продолжаются. Идет война. И проблема в том, что Украина не имеет никакой стратегии в этой войне. Президент заявил перед выборами, что "война закончится до конца года". Надо признать честно - это было враньем. Война будет продолжаться. И у нас нет структурной реформы в армии, нет реформы сил обороны. То есть Украина не готовится к изменению обстановки, выполняется один план - быть терпилами и высказывать обеспокоенность, когда снова убьют украинского бойца. И лицемерно обманывать общество - "но ведь сейчас гибнет меньше". Решение в войне может быть только военно-дипломатическим, а стрелять по "терпилам" могут безнаказанно много лет. Это не решение.

Главнокомандующий, который не исполняет свои обязанности, также бесполезен для страны, как суд, который проводит антигосударственные решения.

Президент обязан инициировать Совет национальной безопасности и обороны по факту выработать план действий на Донбассе.

Страна устала не от войны - страна устала от беспомощности и импотенции власти.

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