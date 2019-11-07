Головна Новини
7 листопада • оновлено в 19:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Будемо прощатися": президент назвав крайній термін для уряду Гончарука

5.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри, які до кінця 2019 року не покажуть успішних результатів своєї роботи, попрощаються з посадами.

На YouTube каналі глави держави з'явився відповідний ролик із салону авто, в якому він відповів на питання, що цікавлять українців, зокрема і про Кабмін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Такого молодого уряду ніколи не було. Є і плюси, і мінуси. Немає досвіду в корупціїце добре. Ми ж сказали, що буде повне перезавантаження влади. Так, це ризик, але плюс. Якщо вони не впораютьсячекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тими будемо прощатися", – пообіцяв Зеленський.

Новини
Зеленський звернувся до українців за кермом нової Tesla. Відео

Президент назвав крайній термін для Кабміну

Президент назвав крайній термін для Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що в фракції "Слуга народу" є прості люди, які роблять помилки, оскільки "довго в'їжджають".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
47
42
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перов Василий
Перов Василий
Такой Добрый президент у Рогулей а главное честный.. Мы говорит делаем ошибки- просираем из-за этого миллиарды, но с кем не бывает))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Клоун, шут гороховый, ему Кадыров в рот давал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Sam Grysha
Sam Grysha
К огромному сожалерию, Вова считает, что управление страной сводится к увольнениям и назначениям.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel