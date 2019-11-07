"Будемо прощатися": президент назвав крайній термін для уряду Гончарука

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри, які до кінця 2019 року не покажуть успішних результатів своєї роботи, попрощаються з посадами.

На YouTube каналі глави держави з'явився відповідний ролик із салону авто, в якому він відповів на питання, що цікавлять українців, зокрема і про Кабмін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Такого молодого уряду ніколи не було. Є і плюси, і мінуси. Немає досвіду в корупції – це добре. Ми ж сказали, що буде повне перезавантаження влади. Так, це ризик, але плюс. Якщо вони не впораються – чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тими будемо прощатися", – пообіцяв Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що в фракції "Слуга народу" є прості люди, які роблять помилки, оскільки "довго в'їжджають".

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