Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради України 4 березня, на якому повинні розглянути питання оновлення Кабінету міністрів України, та жорстко розкритикував роботу чинного уряду.
Водночас глава країни сказав, що у Кабміну є і певні плюси. Трансляцію веде телеканал "Рада" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він заявив, що незважаючи на те, що цей уряд має здобутки, є нові обличчя, тривала активна боротьба з корупцію, але "правда в тому, що сьогодні українцям цього мало".
Зеленський у Раді жорстко розкритикував роботу Кабміну
"Потрібні нові мізки та нові серця... Цей уряд знає, що робити, але знати замало – потрібно справді дуже багато працювати. Ми повинні визнавати помилки, бо в день, коли ми зануримося у ванну ілюзій, потоне вся країна", – підкреслив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 березня на позачерговому засіданні ВРУ парламентарі, крім законопроєктів, мають намір розглянути питання оновлення Кабінету міністрів, а також заслухати звіти керівників силових відомств.
Про те, що Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку, стало відомо 29 лютого.
Сам Гончарук заявляв, що розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростовував.
За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.
Новим прем'єр-міністром України найімовірніше стане нинішній віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
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