Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський у Раді жорстко розкритикував роботу Кабміну

4.4т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради України 4 березня, на якому повинні розглянути питання оновлення Кабінету міністрів України, та жорстко розкритикував роботу чинного уряду.

Водночас глава країни сказав, що у Кабміну є і певні плюси. Трансляцію веде телеканал "Рада" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він заявив, що незважаючи на те, що цей уряд має здобутки, є нові обличчя, тривала активна боротьба з корупцію, але "правда в тому, що сьогодні українцям цього мало".

Зеленський у Раді жорстко розкритикував роботу Кабміну

Зеленський у Раді жорстко розкритикував роботу Кабміну

"Потрібні нові мізки та нові серця... Цей уряд знає, що робити, але знати замало – потрібно справді дуже багато працювати. Ми повинні визнавати помилки, бо в день, коли ми зануримося у ванну ілюзій, потоне вся країна", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
16
26
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский перед сменой Кабмина. собирает «Квартал 95»: -Ну что, граждане, комики, клоуны, шуты… Кто хочет стать министром?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Глущенко Александр
Глущенко Александр
Цapь xopoший - бoяpe плoxиe?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Раскритиковал что не смешной?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги