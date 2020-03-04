Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради України 4 березня, на якому повинні розглянути питання оновлення Кабінету міністрів України, та жорстко розкритикував роботу чинного уряду.

Водночас глава країни сказав, що у Кабміну є і певні плюси. Трансляцію веде телеканал "Рада" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він заявив, що незважаючи на те, що цей уряд має здобутки, є нові обличчя, тривала активна боротьба з корупцію, але "правда в тому, що сьогодні українцям цього мало".

Зеленський у Раді жорстко розкритикував роботу Кабміну

"Потрібні нові мізки та нові серця... Цей уряд знає, що робити, але знати замало – потрібно справді дуже багато працювати. Ми повинні визнавати помилки, бо в день, коли ми зануримося у ванну ілюзій, потоне вся країна", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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