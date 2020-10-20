Зеленський у посланні назвав два головних пріоритети

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі та звільнення Криму від окупації.

Свою позицію глава держави виголосив під час щорічного послання до Верховної Ради 20 жовтня у сесійній залі. Президент наголосив, що не забуватиме про зазначені питання аж до їх вирішення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мир на Донбасі – та деокупація Криму. Мої ключові пріоритети. На жаль, у порядку денному "нормандського формату" ніколи не було питання Криму. Але воно було і є, і буде завжди у нашому порядку денному", – пообіцяв Зеленський.

"Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим", – наголосив президент.

Нагадаємо, свій виступ Зеленський почав із коментування ситуації з COVID-19 в Україні. Президент наголосив, що весняні карантинні заходи були вимушені, оскільки у держави не було резервів для боротьби з пандемією. За його словами, ситуацію з хворобою вдалося виправити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у відеовиступі для ООН з нагоди 75-ї річниці створення організації Зеленський зазначив, що окупація Криму і війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.