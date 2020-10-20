Зеленський у посланні назвав два головних пріоритети
Глава держави пообіцяв дбати про питання деокупації сходу та частини півдня аж до повного вирішення цих питань
Він закликав світ не забувати про наших громадян, які страждають від окупантів
Зеленського засмутило, що Крим досі не обговорюють в рамках "нормандського формату"
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі та звільнення Криму від окупації.
Свою позицію глава держави виголосив під час щорічного послання до Верховної Ради 20 жовтня у сесійній залі. Президент наголосив, що не забуватиме про зазначені питання аж до їх вирішення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Мир на Донбасі – та деокупація Криму. Мої ключові пріоритети. На жаль, у порядку денному "нормандського формату" ніколи не було питання Криму. Але воно було і є, і буде завжди у нашому порядку денному", – пообіцяв Зеленський.
"Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим", – наголосив президент.
Нагадаємо, свій виступ Зеленський почав із коментування ситуації з COVID-19 в Україні. Президент наголосив, що весняні карантинні заходи були вимушені, оскільки у держави не було резервів для боротьби з пандемією. За його словами, ситуацію з хворобою вдалося виправити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у відеовиступі для ООН з нагоди 75-ї річниці створення організації Зеленський зазначив, що окупація Криму і війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.