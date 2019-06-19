Зеленський у Німеччині і Франції різко змінив поведінку: названо причину

Президент України Володимир Зеленський під час візитів до Франції та Німеччини помітно змінив свою риторику, зробивши декілька жорстких і змістовних заяв.

Що змусило Зеленського змінити тон, розповів в ефірі ObozTV експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.

"Це була друга серія презентації зовнішньополітичної концепції президента Зеленського. Перша, ширша, була під час першого візиту до Брюсселя. Зараз візит до Франції нічого в плані декларації української позиції начебто не приніс, але другий візит до Берліна виявився більш виразним, змістовним, жорстким", – зазначив експерт.

"Зеленський зробив декілька заяв, що ніхто не буде викручувати руки Україні з приводу газового питання... Крім того, звернувся до частини німецького бізнесу, яка виступає за те, щоб зменшувати санкційний тиск, налагоджувати більш тісну співпрацю з Росією. Пряма жорстка заява була від Зеленського", – нагадав він.

Воля вказав, що в заявах президента простежується еволюція: "Візит до Брюсселя був загальніший, візит до Парижа – більш-менш м'який, а зараз ми бачимо посилення жорстких ноток у заявах президента Зеленського".

"Мені здається, що він цілком розуміє, що від його діяльності залежать результати його партії на виборах, тому намагається демонструвати залізну позицію, яка б сподобалася багатьом в Україні. Ми бачимо невиразність позиції Зеленського з багатьох зовнішньополітичних питань. Зараз ця позиція стала більш окресленою, зокрема і для українського виборця", – вважає Воля.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

17 червня глава держави разом із дружиною прибули до Парижа (Франція) з одноденним офіційним візитом. У Єлисейському палаці пройшла зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!