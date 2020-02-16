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16 лютого • оновлено в 16:08
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Зеленський у Мюнхені: у Кремлі обурюються, в Україні гніваються

3.1т

Володимир Зеленський має унікальну здатність казати взаємовиключні речі і в результаті злити абсолютно всіх.

На конференції у Мюнхені він спочатку заявив, що Україна не буде вести переговори з лідерами угруповань ЛДНР. А потім припустив можливість створення спільних патрулів ЗСУ та представників тимчасово окупованих територій.

У підсумку ЗМІ РФ та ЛДНР з обуренням пишуть, що Зеленський "відмовляється виконувати Мінські угоди та вести переговори з народними республіками". А наші ЗМІ з обуренням пишуть про спільні патрулі з бойовиками.

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Як ці висловлені Зеленським тези узгоджуються одна з іншою - не ясно. Як можна домовитися про спільні патрулі кордону з бойовиками, не ведучи переговорів з їх лідерами? Навряд чи на це питання може відповісти сам президент.

Ніхто нічого не зрозумів, усі зляться, при цьому на 99% зрозуміло, що ніяких виборів в ОРДЛО за українськими законами та жодних патрулів у доступному для огляду майбутньому не буде. Бо війна триває, квітнева зустріч у нормандському форматі швидше за все не відбудеться, тому що не виконані домовленості паризького саміту, немає і розуміння щодо подальшого розведення військ. Ніщо не вказує на близькість завершення конфлікту.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Теми
Війна на Донбасі Мюнхенська конференція
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанського
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Только один вопрос: как человек без опыта в политике и с полным бардаком в голове смог стать президентом? В моей голове это никак не укладывается.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Panchenko Anatoliy, 73% решило, что это будет прикольно!! но мне интересно, что теперь думает этот самый народ!!!??? я думаю, что скоро желание так прикалываться отпадет!!!
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