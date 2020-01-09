Літак з президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився у Києві о 02:37 9 січня. Він повернувся з Оману тільки через добу після трагедії в Ірані.

Про це повідомляється на сторінці програми "Схеми" у Facebook. Він прилетів в аеропорт "Київ" (Жуляни) чартерним рейсом. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як пишуть журналісти, після приземлення до літака під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який попрямував на Банкову і за 15 хвилин заїхав на територію Офісу президента.

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Зеленський тільки через добу повернувся в Україну "Схеми"

На вулицях навколо ОП при цьому помітили скупчення співробітників державної охорони.

"Цікаво, з чиєї кишені буде оплачений цей переліт президента – вартість якого може досягати декількох десятків тисяч доларів? Особливо з огляду на те, що раніше Офіс президента наполягав, що Зеленський полетів в Оман "з сім'єю рейсовим літаком за власні кошти", – сказано в повідомленні .

Раніше журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у даній компанії на даному літаку (літак для бізнес-поїздок Bombardier Global Express 6000. Рік випуску – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовий номер 9H-VJN, номер рейсу VJT861) становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів з пасажирами) до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення). При цьому вона звинуватила пресслужбу українського президента в тому, що та збрехала про його терміновий виліт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману. Українському лідеру нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, наші воїни мерзнуть в окопах на Донбасі, захищаючи країну.

Після того, як розгорівся скандал, прес-служба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

Примітно, що прес-секретар Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

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