Зеленський терміново звернувся до Ради через законопроєкт про підтримку культури

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій в умовах пандемії СОVID-19.

Про це йдеться у листі, адресованому голові ВР Дмитру Разумкову, передає пресслужба президента. Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 3377.

Законопроєкт, який ініціювали народні депутати, парламент ухвалив за основу 13 травня 2020 року. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.

У листі Зеленський наголосив, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.

"З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України", – йдеться в листі президента.

Нагадаємо, раніше міністр культури Олександр Ткаченко перелічив переваги, які дає закон 3377 для української культури:

Розширення застосування грантової системи державної допомоги для інституційної та індивідуальної підтримки у сфері культури, креативних індустрій та туризмі.

Гранти на підтримку видаватимуться через Український Культурний Фонд, Держкіно, Інститут книги, агенції по туризму, тощо.

Виділені кошти не будуть оподатковуватись та є безповоротними.

Законом буде введено ряд полегшень на час карантину та до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня о 22:00 у різних містах України відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії і шоу-бізнесу. У рамках заходу "Стоп культурний карантин" сотні світлових променів були націлені в небо над різними містами країни.