Зеленський терміново зібрався в Нові Санжари

Президент України Володимир Зеленський попрямує в Нові Санжари, Полтавська область, де в карантині утримуються українці, які повернулися з Китаю.

Про це OBOZREVATEL, повідомили у пресслужбі голови держави.

У Полтавській обласній державній адміністрації підтвердили, що Зеленський відвідає регіон з робочою поїздкою 5-6 березня. Детальні подробиці візиту поки не повідомлялися.

Зеленський їде в Нові Санжари

Нагадаємо, що деякі українці виступили проти того, щоб людей, які прилетіли з Китаю, розміщували в їхніх регіонах. Однак у мережі протестувальників жорстко розкритикували, нагадавши, що евакуюють наших же співвітчизників, а не "рабів із проказою".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.

У МОЗ повідомили, що евакуйованих розмістять на 14-денний карантин в 4-х місцях дислокації. Однак самі місця обсервації були засекречені.

Евакуація українців із китайського міста Ухань коштувала бюджету 4,5 мільйона гривень. Про це свідчать результати тендеру Мінінфраструктури в системі ProZorro.

Мешканка Нових Санжар Полтавської області, якій вручили підозру через протести під час прибуття евакуйованих з Китаю українців, заявила, що їй не соромно було кидати каміння.

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