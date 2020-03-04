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4 березня • оновлено в 17:01
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Зеленський терміново зібрався в Нові Санжари

16.5т
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Президент України Володимир Зеленський попрямує в Нові Санжари, Полтавська область, де в карантині утримуються українці, які повернулися з Китаю.

Про це OBOZREVATEL, повідомили у пресслужбі голови держави.

У Полтавській обласній державній адміністрації підтвердили, що Зеленський відвідає регіон з робочою поїздкою 5-6 березня. Детальні подробиці візиту поки не повідомлялися.

Зеленський їде в Нові Санжари

Зеленський їде в Нові Санжари

Нагадаємо, що деякі українці виступили проти того, щоб людей, які прилетіли з Китаю, розміщували в їхніх регіонах. Однак у мережі протестувальників жорстко розкритикували, нагадавши, що евакуюють наших же співвітчизників, а не "рабів із проказою".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Не, ну согласитесь, нарывается, не иначе ! Ведь так свидомые ?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
БоХ - в помощь !, Не истери, животное одичалое.
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1
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Куреза Александр
Куреза Александр
Будет там фиглярничать и гримасничать?! А в это время на пугабии готовятся к ГОНКАМНАЛАФЕТАХ! Братки путлера из ОПГ "рузькэ мор" не дадут возможности судить международного убийцу в Гааге!
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2
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Журба Валентина
Журба Валентина
как раз карантин закончился...
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