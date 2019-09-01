Зеленський терміново збирає важливу нараду: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

Як повідомляє в Twitter Офіс президента, зустріч пройде в понеділок, 2 вересня, о 12:00.

Інших подробиць зустрічі в Офісі президента поки не розголошують.

У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівніцтвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохороних ОРГАНІВ.

Детальніше про акредітацію: https://t.co/Nb0sZ0oZPn - Офіс Президента (@APUkraine) 1 вересня 2019 р.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на засіданні 29 серпня затвердила новий склад Кабінету міністрів. Прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук.

Крім того, парламентарії призначили нового главу Генеральної прокуратури і голову Служби безпеки України.

OBOZREVATEL зібрав повний список і біографії всіх міністрів і керівників правоохоронних органів.

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