Зеленський терміново збирає важливу нараду: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.
Як повідомляє в Twitter Офіс президента, зустріч пройде в понеділок, 2 вересня, о 12:00.
Інших подробиць зустрічі в Офісі президента поки не розголошують.
У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться Зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівніцтвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохороних ОРГАНІВ.- Офіс Президента (@APUkraine) 1 вересня 2019 р.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на засіданні 29 серпня затвердила новий склад Кабінету міністрів. Прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук.
Крім того, парламентарії призначили нового главу Генеральної прокуратури і голову Служби безпеки України.
OBOZREVATEL зібрав повний список і біографії всіх міністрів і керівників правоохоронних органів.
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