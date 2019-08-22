Зеленський терміново зателефонував прем'єру Канади через Росію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як передає пресслужба глави держави, сторони обговорили питання недопущення Росії в G8 (Велику вісімку).

Зеленський подякував Канаді за рішучу позицію і зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно змушувати Росію виконувати свої зобов'язання.

"Президент України і прем'єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який також висловив підтримку України в цьому питанні.

Зеленський і Трюдо Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL:

Лідер США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав глава Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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