Зеленський терміново зателефонував прем'єру Канади через Росію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як передає пресслужба глави держави, сторони обговорили питання недопущення Росії в G8 (Велику вісімку).
Зеленський подякував Канаді за рішучу позицію і зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно змушувати Росію виконувати свої зобов'язання.
"Президент України і прем'єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції", – йдеться в повідомленні.
Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який також висловив підтримку України в цьому питанні.
Зеленський і Трюдо
Офіс президента
Як писав OBOZREVATEL:
Лідер США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав глава Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
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