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Зеленський терміново зателефонував прем'єру Канади через Росію

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як передає пресслужба глави держави, сторони обговорили питання недопущення Росії в G8 (Велику вісімку).

Зеленський подякував Канаді за рішучу позицію і зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно змушувати Росію виконувати свої зобов'язання.

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"Президент України і прем'єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який також висловив підтримку України в цьому питанні.

Зеленський і Трюдо

Зеленський і Трюдо

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL:

  • Лідер США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав глава Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Джастін Трюдо
Місце
Україна
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дай Бог, что бы этот парень прозрел и понял наконец с каким Злом имеет дело
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Меня ни кто не воспринимает всерьёз, хныкал вовочка)))))
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6
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
Украина самая независимая страна. От нее ничего независт.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Levintsov Gennady, и что самое прикольное, что они будут праздновать эту "независимость".
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