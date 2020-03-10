Зеленський терміново закликав Раду змінити закон про СБУ: що відомо

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України".

Як сказано на сайті парламенту, йдеться про вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ. Законопроект був поданий як невідкладний.

Документ вже був переданий на розгляд керівництва парламенту, але пояснювальна записка до нього відсутня.

Володимир Зеленський та Іван Баканов

Також Зеленський вніс як невідкладні законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" (№ 3198).

Зеленський терміново закликав Раду змінити закон про СБУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов запропонував Зеленському новий закон про СБУ, який повинен "поставити вектор перезапуску роботи служби".

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