Зеленський терміново відправив главу РНБО в Нові Санжари

У суботу, 22 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вилетів в Нові Санжари Полтавської області.

В населений пункт, де протестували проти громадян, які прилетіли з Китаю, Данилов відправився за дорученням президента Володимира Зеленського, повідомили на сайті РНБОУ.

Олексій Данилов Страна

Там він ознайомиться зі сформованою ситуацією навколо розміщення евакуйованих в медичному центрі Національної гвардії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька показала, як пройшов її перший день на карантині в Нових Санжарах з евакуйованими з Китаю людьми.

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