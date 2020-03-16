Головна Новини
16 березня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський терміново скликав "Слуг народу" в ОП: що відомо про зустріч

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 березня, ініціював термінове засідання фракції "Слуга народу".

Із власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що зустріч повинна відбутися о 19:30 в Офісі президента.

Зазначається, що присутність нардепів на засіданні обов'язкова. Попередньо, основні питання, які будуть розглядатися політиками, це законопроєкти щодо коронавірусу, а також щодо ринку землі.

Зеленський терміново скликав "Слуг народу"

Зеленський терміново скликав "Слуг народу"

Колаж

Додамо, в своєму зверненні президент закликав парламент працювати всупереч карантину по всій країні. Приймати "закони і проводити реформи", голосувати в тому числі й за ринок землі.

Цього ж дня, 16 березня, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що народні депутати зберуться лише на позачергове засідання через проєкт закону про коронавірус, а потім продовжать роботу в комітеті.

Ймовірно, на зустрічі зі "слугами" Зеленський буде вимагати від нардепів працювати незважаючи на пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 березня Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням до українців.

  • Він доручив Кабінету міністрів посилити обмеження карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, залізничне й автобусне сполучення між містами планується закрити.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента політика Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
5
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги