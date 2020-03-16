Зеленський терміново скликав "Слуг народу" в ОП: що відомо про зустріч

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 березня, ініціював термінове засідання фракції "Слуга народу".

Із власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що зустріч повинна відбутися о 19:30 в Офісі президента.

Зазначається, що присутність нардепів на засіданні обов'язкова. Попередньо, основні питання, які будуть розглядатися політиками, це законопроєкти щодо коронавірусу, а також щодо ринку землі.

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Додамо, в своєму зверненні президент закликав парламент працювати всупереч карантину по всій країні. Приймати "закони і проводити реформи", голосувати в тому числі й за ринок землі.

Цього ж дня, 16 березня, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що народні депутати зберуться лише на позачергове засідання через проєкт закону про коронавірус, а потім продовжать роботу в комітеті.

Ймовірно, на зустрічі зі "слугами" Зеленський буде вимагати від нардепів працювати незважаючи на пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 березня Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням до українців.

Він доручив Кабінету міністрів посилити обмеження карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, залізничне й автобусне сполучення між містами планується закрити.

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