Зеленський терміново скликав "слуг" на закриту зустріч: що обговорять
У понеділок, 13 квітня, відбудеться закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з парламентською фракцією "Слуга народу".
Як повідомило джерело OBOZREVATEL у фракції, зустріч запланована на 17:00, після закінчення позачергового засідання Верховної Ради.
Зеленський хоче обговорити з нардепами ситуацію з великою кількістю правок до так званого антиколомойського закону.
Як писав OBOZREVATEL:
7 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні так званий антиколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк буде потрібно близько року.
У парламентському комітеті з питань фінансів повідомили, що розгляд всіх правок відбуватиметься за 119 статтею Регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.
13 квітня о 14:00 Рада збереться на позачергове засідання. Ще одне позачергове засідання планується на 15 квітня.