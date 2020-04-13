Зеленський терміново скликав "слуг" на закриту зустріч: що обговорять

У понеділок, 13 квітня, відбудеться закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з парламентською фракцією "Слуга народу".

Як повідомило джерело OBOZREVATEL у фракції, зустріч запланована на 17:00, після закінчення позачергового засідання Верховної Ради.

Володимир Зеленський

Зеленський хоче обговорити з нардепами ситуацію з великою кількістю правок до так званого антиколомойського закону.

Як писав OBOZREVATEL:

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