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17 березня • оновлено в 10:48
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Зеленський терміново приїхав до Верховної Ради

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Президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він підтримав призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою.

Під час свого виступу в сесійній залі Зеленський зазначив, що через ситуацію в Україні необхідно забезпечити безперервну роботу всіх органів державної влади, а особливо правоохоронних органів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот відео

"Мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради питання про надання згоди на призначення генерального прокурора України. Вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради на призначення Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду генпрокурора України", – сказав президент.

"Переконаний, що професійні та моральні якості запропонованого мною кандидата дозволять забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення в цій сфері корупції та ефективне розслідування гучних справ. І ще вперше в історії незалежної України генпрокурором може стати жінка. Але в історію вона увійде як професійна та результативна людина. Прошу підтримати", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венедіктова, виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за своє призначення, пообіцяла, що не продаватиме справи, і запевнила, що не відступиться від принципів чесності та справедливості.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Тепер ми все переможемо ! А то як же ж без прокурора ...
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Рябошапка був на 100% "свій" генпрокурор, а ця пані, вірогідно, на всі 150%.
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