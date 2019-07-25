Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Зеленський тепер може все": Казарін вказав на небезпеку

5.5т Читати матеріал російською

Після парламентських виборів в Україні фактично зникла система стримувань і противаг. Повну владу в країні отримав президент Володимир Зеленський.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, передає "Крим.Реалії". Він зазначив, що наразі жодних переговорів в Раді між партіям і главою держави не буде.

Новини
"Курс на Малоросію!" Казарін жорстко розніс скандальну ідею Зеленського

"Кожному президенту доводилося узгоджувати власні "хочу" – з парламентськими. Створення коаліції завжди нагадувало торги – коли за лояльність фракцій або окремих депутатів тріумфатора гонки доводилося йти на компроміси. Відтепер усе це в минулому. Єдина дискусія, яка можлива в країні – це дискусія всередині однієї-єдиної партії. "Слуга народу" не залежить від інших парламентських фракцій", – зазначив Казарін.

Він додав, що тепер Володимир Зеленський буде контролювати не тільки свій офіс, а й парламент, Кабінет міністрів, силовий блок і виконавчу владу.

"Пульт керування державою відтепер у руках однієї людини. Хтось цьому радіє. Хтось стривожений. Але ні прихильники, ні противники цю ситуацію змінити не в силах. Для повноти картини президенту залишилося лише заручитися підтримкою мерів і місцевих рад", – вважає Казарін.

Новини
Медведчук запропонував Зеленському змінити Конституцію: про що мова

"По суті, Володимир Зеленський тепер може все. На рівні інститутів його ніщо не обмежує. У президентських руках тепер сконцентрований той обсяг повноважень, який не дозволить Зеленському кивати на їхній недолік", – додав журналіст.

За його словами, проблема полягає у тому, що ніхто не може впевнено говорити про те, на які бажання Зеленський розтратить владу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

УН

"Це можуть бути давно назрілі реформи, які виведуть країну з інерції і застою. Або навпаки – низка помилок, за кожну з яких ми заплатимо фрустрацією і якістю життя... Зеленському вже не вдасться пояснити Заходу "непроведення" реформ протидією парламенту чи Кабміну", – пише Казарін.

Він уточнив, що також новий президент може вирішити, що західні умови йому не підходять.

"Але в цьому випадку українські громадяни зможуть переконатися у тому, наскільки глибокою буває кроляча нора. А ті, хто твердять, що "гірше вже не буде", зможуть переконатися у своїй неправоті", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Володимир Зеленський став президентом України, тому що вибрав безпрограшну стратегію, дозволяючи виборцям самим придумувати йому образ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Павло Казарін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
7
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel