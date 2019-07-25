"Зеленський тепер може все": Казарін вказав на небезпеку

Після парламентських виборів в Україні фактично зникла система стримувань і противаг. Повну владу в країні отримав президент Володимир Зеленський.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, передає "Крим.Реалії". Він зазначив, що наразі жодних переговорів в Раді між партіям і главою держави не буде.

"Кожному президенту доводилося узгоджувати власні "хочу" – з парламентськими. Створення коаліції завжди нагадувало торги – коли за лояльність фракцій або окремих депутатів тріумфатора гонки доводилося йти на компроміси. Відтепер усе це в минулому. Єдина дискусія, яка можлива в країні – це дискусія всередині однієї-єдиної партії. "Слуга народу" не залежить від інших парламентських фракцій", – зазначив Казарін.

Він додав, що тепер Володимир Зеленський буде контролювати не тільки свій офіс, а й парламент, Кабінет міністрів, силовий блок і виконавчу владу.

"Пульт керування державою відтепер у руках однієї людини. Хтось цьому радіє. Хтось стривожений. Але ні прихильники, ні противники цю ситуацію змінити не в силах. Для повноти картини президенту залишилося лише заручитися підтримкою мерів і місцевих рад", – вважає Казарін.

"По суті, Володимир Зеленський тепер може все. На рівні інститутів його ніщо не обмежує. У президентських руках тепер сконцентрований той обсяг повноважень, який не дозволить Зеленському кивати на їхній недолік", – додав журналіст.

За його словами, проблема полягає у тому, що ніхто не може впевнено говорити про те, на які бажання Зеленський розтратить владу.

Володимир Зеленський УН

"Це можуть бути давно назрілі реформи, які виведуть країну з інерції і застою. Або навпаки – низка помилок, за кожну з яких ми заплатимо фрустрацією і якістю життя... Зеленському вже не вдасться пояснити Заходу "непроведення" реформ протидією парламенту чи Кабміну", – пише Казарін.

Він уточнив, що також новий президент може вирішити, що західні умови йому не підходять.

"Але в цьому випадку українські громадяни зможуть переконатися у тому, наскільки глибокою буває кроляча нора. А ті, хто твердять, що "гірше вже не буде", зможуть переконатися у своїй неправоті", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Володимир Зеленський став президентом України, тому що вибрав безпрограшну стратегію, дозволяючи виборцям самим придумувати йому образ.

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