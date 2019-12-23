Зеленський провалив місцеві вибори: чому українці не повірили "Слузі народу"

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" пройшла перше масштабне випробування після парламентської кампанії. По країні десятки тисяч українців голосували за глав об'єднаних територіальних громад (ОТГ) і місцевих депутатів.

Результати влади дуже суперечливі. "Зробити_їх_разом" вдалося не скрізь. Самовисуванці без проблем здолали кандидатів від Зе у всіх областях, хоча й партія святкує перемогу.

Що відбувається насправді й чи правда, що аура Зеленського більше не є гарантією успіху, – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що важливо знати. Тезово:

22 грудня в 86 ОТГ по Україні відбулися вибори глав і депутатів. Вже є перші результати і, зважаючи на них, можна приблизно визначити рівень довіри українців;

У багатьох регіонах кандидати від "Слуги" програли вибори. Їм не допомогло згадування в кампанії Зеленського й результати виявилися провальними;

Але в партії влади публічно заявляють про перемогу. За їхніми даними, СН проводить депутатів більше, ніж інші політсили разом узяті;

Такі суперечливі результати багато в чому показують – слоган СН "Зробимо_їх_разом" і партійний бренд не гарантують 100% перемоги на виборах, як це було ще в липні 2019 року;

У тексті також поговорили з людьми, які працюють на місцях. Вони розповіли цікаві деталі цих виборів.

У чому причини провалу

Люди в селах голосують за конкретного авторитета, не за партію;

"Слуга народу" не має реальних кандидатів по регіонах. А рейтинг президента там не діє.

Вибори в маленьких містах, селищах і селах мають свою специфіку. Зазвичай там не так багато виборців і кожен знає одне одного в обличчя.

"У регіонах все простіше. Люди голосують не за партію, а за конкретну людину. Адже якщо хочеш перемоги – ти мусиш працювати з людьми. У мене в ОТГ приблизно 7 тисяч виборців, десь тисячі 2 є в друзях у Facebook. Коли ми робимо щось у Галицинівці, я публікую це в соціальних мережах і люди бачать, що ми працюємо.

Вони пишуть коментарі, реагують, під час особистої зустрічі це все обговорюємо. Тут нічого не приховаєш, і люди бачать результат. Якщо ж ти невідома людина і тебе ніхто не бачив, партійний бренд не врятує", – пояснює OBOZREVATEL заступник голови Галицинівської ОТГ Віктор Сікаленко.

Бренд тепер не гарантує перемоги в регіонах

Аналогічної думки і громадський діяч Олег Грушицький, який працює з територіальними громадами в Тернопільській області.

"Чим менше або далі село від міста, тим важче брендам здобувати перемогу. Тут насамперед голосують за людину. І яку б вона партію не представляла, у розумних межах, все ж особисті якості й авторитет відіграють ключову роль. Математично це виглядає приблизно так:

Для міста результат дорівнює: 49% бренд, 25% ресурс, 24% авторитет, 1% удача.

Для села: 49% авторитет, 25% ресурс, 24 бренд і 1 удача.

Партії влади, як завжди, треба показувати кращі показники, висувати більше кандидатів і отримувати більше депутатських мандатів, важливо мати своїх глав. Хтось вважає, що якщо підтримують кандидатів від партії влади на місцевих виборах, то це відображає підтримку парламента й президента, але я в цьому не впевнений. Адмінресурс, звісно, діє, але на такі висновки не варто сподіватися.

У Тернопільському районі, де поки немає голови РДА, а нардеп не від провладної партії, а також фактично відсутній районний партійний керівник, результат виборів не відображає загальнонаціональний рейтинг "Слуги". Вони 15 кандидатів висунули, що в кілька разів більше, ніж інші політичні сили, і жодного мандата не отримали", – підкреслив у коментарі OBOZREVATEL Грушицький.

Перші результати й реакція "Слуги"

Підрахунок голосів ще офіційно не закінчено, але вже є дані по регіонах. Ймовірно, вони особливо вже не зміняться. Так, у багатьох областях партія влади зазнає поразки, самовисуванці впевнено перемагають. З цікавого й актуального:

Миколаївська область. Мішково-Погорілівська ОТГ:

Капустине: 26 за "слугу", 131 за самовисуванця;

Ташкент: 7 за "слугу", 467 за самовисуванця;

Коларівка: 19 за "слугу", 757 за "самовисуванця";

Миколаївська область. Веснянське ОТГ:

Слівіно: 35 за "слугу", 330 за самовисуванця;

Надбузьке: 23 за "слугу", 293 за самовисуванця;

Весняне: 145 за "слугу", 473 за самовисуванця;

У Закарпатті з 9-ти ОТГ "слуги" виграли лише у двох, але там однаково б перемогли, тому що там двох глав сільрад Зе попросили взяти їхні прапори.

Полтавська область. Великобудищанська ОТГ: "Батьківщина" – 6 деп. (27%), "Рідне місто" – 6 деп. (27%), "Слуга Народу" – 3 деп. (14%), "Радикальна партія" – 2 деп. (9%), "Європейська солідарність" – 0 деп. (0%), самовисуванці – 5 деп.

Водночас у "Слузі народу" показово святкують перемогу. Пресслужба політсили оголосила себе переможцем у більшості ОТГ по всій Україні. "Оброблено 75% дільниць. Є 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Отже проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми отримали 33% всіх учасників, включно з самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!" – рапортують у СН.

За словами народного депутата з Рівненської області Дмитра Соломчука (фракція "Слуга народу"), в області з 9 глав ОТГ, троє переможців представляють партію влади. "За однією ОТГ взяли представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності", в 4-х перемогу здобули самовисуванці. І це не погано, не зрада, ми вже спілкуємося і перед виборами спілкувалися з цими кандидатами, будемо їм далі допомагати.

Самовисуванці – це і є народовладдя, про що говорив президент України. Добре, що люди в селах вирішили брати на себе пряму відповідальність і ухвалювати рішення", – підкреслив Соломчук.

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Що буде далі й чи втрачає Зеленський свої позиції?

На партійному з'їзді "Слуги народу" обраний глава партії Олександр Корнієнко заявляв, що його основне завдання – побудувати політсилу в регіонах. Зробити її "сексі, щоб партія збуджувала кандидатів". Як бачимо, поки результат досить суперечливий.

З'їзд партії в першій половині листопада

Але звинувачувати в усьому керівництво партії не варто, адже за кілька місяців створити щось глобальне і успішне на рівні сіл досить складно. Президент Зеленський цю задачу з керівництва партії частково переклав на губернаторів у регіонах. Така практика щодо виборів була за часів всіх президентів.

Зараз же після провальних виборів, можуть полетіти голови багатьох глав ОДА в регіонах. За словами головного редактора інтернет-видання "НикВести" Олега Деренюги, провал партії у Миколаївській області пов'язаний з кадровими проблемами у владі.

"Я бачив дані паралельного підрахунку, є досить великі села, де за самовисуванця в глави ОТГ голосували понад 700 виборців, а за "слугу" (причому приїжджого) менш ніж 20. Тобто вибирали свого, бренд Зеленського не спрацював.

Він міг спрацювати, якби до виборів активно підключився губернатор, який, спілкуючись із жителями, зміг би переконати їх знову підтримувати "Слугу народу". Показав би взаємозв'язок і вигоду від обрання "правильного" кандидата, який зміг би ефективніше вести справи з народними депутатами й обласною адміністрацією.

Однак замість цього недосвідчені кандидати від "Слуги народу" писали у своїх програмах газифікацію сіл, в яких і так давно було проведено газ. Люди з цього сміялися, і результат очевидний", – пояснив OBOZREVATEL журналіст.

У кулуарах вже говорять про невдоволення Володимира Зеленського. Тому не виключено, що після новорічних свят полетять голови глав ОДА по регіонах. "Це, звісно, може спричинити зміну губернаторів, оскільки саме їм було доручено на ввіреній території сформувати команду районних державних адміністрацій.

Глава держави не в захваті від кампанії

Якщо в конкретному населеному пункті за партію президента голосує 5%, а за самовисуванця 95%, це говорить про ставлення виборця до влади загалом. Це означає, що він не вірить, що наявна команда може вирішувати проблеми людей на місцях", – пояснює Деренюга.

Наприклад, ось так пояснює свою участь у виборах в Мішково-Погорілівській ОТГ Ігор Бурда (Слуга народу), який ніколи не жив у цьому районі.

"Люди мають бути порядними, кваліфікованими й із освітою, а живуть вони в ОТГ чи ні – не має значення", – написав у Facebook Бурда.

Діалог кандидата

Інформацію про зміни у владі вже розганяють анонімні Telegram-канали, які пов'язують із Офісом президента. "Наше джерело в ОП розповіло, що Андрій Богдан вже говорив із Володимиром Зеленським та повідомив йому про погані результати партії "Слуга народу" на виборах у ОТГ. Протистояння всередині Офісу президента набирає обертів, а глава ОП наполягає на комбінованій стратегії по виборах до місцевих органів влади", – пише канал "Резидент".

Результати цих виборів – небезпечний дзвіночок для президента і всієї партії СН. Якщо у владі не почнуть більш глобально займатися соціальними програмами, економічним зростанням у регіонах, то рейтинг почне падати сильніше.

Вигравати вибори на одному бренді або імені президента щомісяця все складніше, адже за красивою картинкою люди хочуть бачити не просто героя фільму, а конкретний результат.

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