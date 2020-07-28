Зеленський створив в Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в місті Сєверодонецьк Луганської області.

Про це сказано в Указі №297/2020 глави держави, опублікованому на його офіційному сайті. Він вступає в силу з дня опублікування.

Президент доручив командувачу ОС і голові Луганської ОДА провести заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Як писав OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в місті Лисичанськ Луганської області.