Зеленський створив Раду з питань свободи слова: чим вона буде займатися

У середу, 6 листопада президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Про це йдеться в указі глави держави №808/2019, передає прес-служба ОПУ.

У документі сказано, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

Міський Вадим Васильович – громадський діяч, секретар Ради (за згодою)

Бурмагін Олександр Олександрович – юрист (за згодою)

Влащенко Наталія Вікторівна – журналіст, продюсер (за згодою)

Городецька Ірина Олегівна – юрист (за згодою)

Гуменюк Наталія Петрівна – журналіст (за згодою)

Дуцик Діана Ростиславівна – громадський діяч (за згодою)

Єлізаров Павло Олександрович – продюсер (за згодою)

Кречетов Максим Геннадійович – журналіст (за згодою)

Лебедєва Тетяна Яківна – громадський діяч (за згодою)

Остапа Світлана Віталіївна – журналіст, редактор (за згодою)

Писанко Людмила Олександрівна – редактор (за згодою)

Попова Тетяна Валеріївна – громадський діяч (за згодою)

Tоміленко Сергій Антонович – громадський діяч, журналіст (за згодою)

Шевченко Тарас Сергійович – юрист, громадський діяч (за згодою)

Штурхецький Сергій Володимирович – громадський діяч (за згодою)

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні журналісти, як четверта влада, повинні провести самостійне самоочищення.

Пізніше заступник керівника ОПУ Юрій Костюк повідомив, що ЗМІ неправильно інтерпретували фразу Богдана про роль журналістів у комунікації з народом.

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