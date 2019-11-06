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6 листопада • оновлено в 11:56
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Зеленський створив Раду з питань свободи слова: чим вона буде займатися

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У середу, 6 листопада президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Про це йдеться в указі глави держави №808/2019, передає прес-служба ОПУ.

У документі сказано, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:

  • Міський Вадим Васильович – громадський діяч, секретар Ради (за згодою)

  • Бурмагін Олександр Олександрович – юрист (за згодою)

  • Влащенко Наталія Вікторівна – журналіст, продюсер (за згодою)

  • Городецька Ірина Олегівна – юрист (за згодою)

  • Гуменюк Наталія Петрівна – журналіст (за згодою)

  • Дуцик Діана Ростиславівна – громадський діяч (за згодою)

  • Єлізаров Павло Олександрович – продюсер (за згодою)

  • Кречетов Максим Геннадійович – журналіст (за згодою)

  • Лебедєва Тетяна Яківна – громадський діяч (за згодою)

  • Остапа Світлана Віталіївна – журналіст, редактор (за згодою)

  • Писанко Людмила Олександрівна – редактор (за згодою)

  • Попова Тетяна Валеріївна – громадський діяч (за згодою)

  • Tоміленко Сергій Антонович – громадський діяч, журналіст (за згодою)

  • Шевченко Тарас Сергійович – юрист, громадський діяч (за згодою)

  • Штурхецький Сергій Володимирович – громадський діяч (за згодою)

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні журналісти, як четверта влада, повинні провести самостійне самоочищення.

Пізніше заступник керівника ОПУ Юрій Костюк повідомив, що ЗМІ неправильно інтерпретували фразу Богдана про роль журналістів у комунікації з народом.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента ЗМІ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский создал Совет по свободе слова, который будет решать, кого из журналистов может толкнуть его пресс-секретарь Мендель, а кого может только послать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну все, окончательный пиздeц украинской журналистике
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