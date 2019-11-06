Зеленський створив Раду з питань свободи слова: чим вона буде займатися

У середу, 6 листопада президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.
Про це йдеться в указі глави держави №808/2019, передає прес-служба ОПУ.
У документі сказано, що Рада створена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
До складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів увійшли:
Міський Вадим Васильович – громадський діяч, секретар Ради (за згодою)
Бурмагін Олександр Олександрович – юрист (за згодою)
Влащенко Наталія Вікторівна – журналіст, продюсер (за згодою)
Городецька Ірина Олегівна – юрист (за згодою)
Гуменюк Наталія Петрівна – журналіст (за згодою)
Дуцик Діана Ростиславівна – громадський діяч (за згодою)
Єлізаров Павло Олександрович – продюсер (за згодою)
Кречетов Максим Геннадійович – журналіст (за згодою)
Лебедєва Тетяна Яківна – громадський діяч (за згодою)
Остапа Світлана Віталіївна – журналіст, редактор (за згодою)
Писанко Людмила Олександрівна – редактор (за згодою)
Попова Тетяна Валеріївна – громадський діяч (за згодою)
Tоміленко Сергій Антонович – громадський діяч, журналіст (за згодою)
Шевченко Тарас Сергійович – юрист, громадський діяч (за згодою)
Штурхецький Сергій Володимирович – громадський діяч (за згодою)
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні журналісти, як четверта влада, повинні провести самостійне самоочищення.
Пізніше заступник керівника ОПУ Юрій Костюк повідомив, що ЗМІ неправильно інтерпретували фразу Богдана про роль журналістів у комунікації з народом.
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