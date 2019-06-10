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/Політика

Зеленський стане бандерівцем: Омелян зробив гучну заяву

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив надію на те, що президент України Володимир Зеленський усвідомлює неможливість співпраці з країною-агресором.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки", коментуючи дискусії в Україні про можливості економічних зв'язків із тимчасово контрольованими Росією окремими регіонами Донецької і Луганської областей.

"Я дуже сподіваюся, що трансформація з такого президента, який готовий шукати компроміс з Росією, в президента, який відстоює національні інтереси і розуміє, що Росія ніколи не буде другом України, а буде ворогом, з яким максимально, що можливо - це вести діалог з окремих питань, поставити на цьому крапку і вести Україну в ЄС і НАТО; якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час", – сказав Омелян.

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"Люди готові терпіти": Омелян звернувся до Зеленського через Коломойського

Володимир Омелян

Володимир Омелян

ТСН

На думку чиновника "кожен новий президент України починав свою каденцію з переконання, що він саме той, хто зможе проводити конструктивний діалог із Москвою".

"І саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав “бандерівцем”, борючись з Російською Федерацією", – продовжив він.

"Цим шляхом пройшов Кравчук. Ми всі пам'ятаємо севастопольські кризи і здачу ядерної зброї. Цим шляхом пройшов Кучма. Ми всі пам'ятаємо братерство, обійми з Російською Федерацією і кризи в Тузлі. Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко і зараз цей шлях уготований Зеленському" , – сказав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Омелян звернувся до Володимира Зеленського через українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Особи
Володимир ОмелянВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Golan Sim
Golan Sim
Судя по заявлению поца омеляна пердаки бан.де.рлогов пылают синим пламенем. ))
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
илдиот конкретный.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Овощ явно пошёл другим путем....
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