Зеленський скликав секретне засідання РНБО перед зустріччю з Путіним: всі деталі

Президент України Володимир Зеленський скликав на 7 грудня закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляється на офіційному сайті РНБО, рішення було прийнято на нараді з представниками органів сектору безпеки України, 4 грудня. Імовірно, засідання буде присвячене питанням нормандського формату.

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РНБО

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