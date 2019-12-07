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7 грудня • оновлено в 11:05
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Зеленський скликав секретне засідання РНБО перед зустріччю з Путіним: всі деталі

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Президент України Володимир Зеленський скликав на 7 грудня закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Як повідомляється на офіційному сайті РНБО, рішення було прийнято на нараді з представниками органів сектору безпеки України, 4 грудня. Імовірно, засідання буде присвячене питанням нормандського формату.

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РНБО

РНБО

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті "в нормандському форматі".

  • Стало відомо розклад Володимира Зеленського на "нормандському" саміті.

  • Прес-секретар російського лідера підтвердив особисту зустріч Путіна і Зеленського в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

  • Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона, скоординувавши позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі".

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

  • Тим часом, оточення Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РНБО нормандський формат
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