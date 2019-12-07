Зеленський скликав секретне засідання РНБО перед зустріччю з Путіним: всі деталі

Президент України Володимир Зеленський скликав на 7 грудня закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомляється на офіційному сайті РНБО, рішення було прийнято на нараді з представниками органів сектору безпеки України, 4 грудня. Імовірно, засідання буде присвячене питанням нормандського формату.
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РНБО
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті "в нормандському форматі".
Стало відомо розклад Володимира Зеленського на "нормандському" саміті.
Прес-секретар російського лідера підтвердив особисту зустріч Путіна і Зеленського в рамках "нормандського формату" 9 грудня.
Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона, скоординувавши позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі".
Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".
Тим часом, оточення Володимира Зеленського розглядає можливість внесення змін до Конституції про особливий статус Донбасу після "нормандської зустрічі".
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