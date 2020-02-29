З'явився офіційний порядок денний позачергового засідання Верховної Ради 4 березня, яке скликав президент України Володимир Зеленський.

Відповідне розпорядження 29 лютого було опубліковано на сайті парламенту. Вказується, що цього ж дня Зеленський звернувся до Верховної Ради про включення додаткових питань до порядку денного пленарного засідання.

Новини Зеленський розкрив причину скликання позачергового засідання Ради

Заплановано розгляд таких питань:

Проєкт закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (реєстр. № 3003П). Проєкт закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про національну безпеку" про набуття чинноті положень щодо головнокомандувача Збройних сил, Генерального штабу Збройних сил, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр. № 3015П). Проєкт закону про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України (реєстр. № 0025). Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр. № 2500Д). Про Кабінет міністрів України. Про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Уточнюється, що позачергове пленарне засідання скликається на 16:00 4 березня 2020 року.

Зеленський скликав засідання Ради 5 канал

Нагадаємо, раніше джерела OBOZREVATEL повідомляли, що на засіданні ВР 4 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук, ймовірно, подасть у відставку.

В.о. прем'єра, поки не буде скасовано закон про люстрацію, стене нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

На крісло прем'єр-міністра, за даними джерела, розглядається дві кандидатури: бізнесмени і колишні політики Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Останній консультував Банкову з питань митниці.

За непідтвердженими даними, на засіданні також може розглядатися питання про звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Сергій Тігіпко Економічна правда

Валерій Хорошковський Delo.ua

Як писав OBOZREVATEL:

В Офісі президента повідомили, що Зеленський 4 березня хоче розглянути кілька законопроєктів, питання з приводу Кабінету міністрів і заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак інформацію про його можливе звільнення він спростував.

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