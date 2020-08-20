Зеленський скликав позачергове засідання Ради: стало відомо, які закони повинні прийняти нардепи

На позачерговому засіданні Верховної Ради України 25 серпня народні депутати, крім іншого, повинні прийняти поправки до державного бюджету-2020.

Порядок денний було опубліковано на сайті українського парламенту. Початок сесії ВР дев'ятого скликання заплановано на 11:00.

До порядку включено розгляд таких документів:

проєкт про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3963);

проєкт про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3659);

проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. № 3994);

проект про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр № 0063);

проєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України III (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0055);