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Зеленський скликав позачергове засідання Ради: стало відомо, які закони повинні прийняти нардепи

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
7,3 т.
Верховна Рада

Верховна Рада України проведе позачергове засідання.

На позачерговому засіданні Верховної Ради України 25 серпня народні депутати, крім іншого, повинні прийняти поправки до державного бюджету-2020.

Порядок денний було опубліковано на сайті українського парламенту. Початок сесії ВР дев'ятого скликання заплановано на 11:00.

До порядку включено розгляд таких документів:

  • проєкт про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3963);

  • проєкт про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3659);

  • проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. № 3994);

  • проект про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр № 0063);

  • проєкт про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України III (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0055);

  • проєкт про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні – фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0056).

Як повідомляв OBOZREVATEL, сесію ВР у вівторок, 25 серпня, після святкування Дня Незалежності, проведуть за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

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УкраїнаВерховна Рада УкраїниВолодимир Зеленський
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