Зеленський скликав нараду щодо локдауну в Україні: обговорюватимуть варіанти та терміни

У понеділок, 30 листопада, представники уряду України, а також Ради національної безпеки та оборони проведуть зустріч, на якій визначаться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун та коли саме це може відбутися.

Такий план був озвучений на селекторній нараді щодо запобігання поширення СOVID-19, яку очолив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави. Зазначається, що рішення ухвалюватиметься на основі прогнозів розповсюдження пандемії у нашій країні. До обговорення, крім РНБО, будуть долучені МОЗ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та МВС.

Влада запевнила, що в найкоротші терміни поінформує громадян про підсумки зустрічі, аби люди заздалегідь були готовими до змін. Крім того, у разі введення жорсткого карантину необхідно буде вирішити проблеми економіки і надання послуг населенню.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", – наголосив Зеленський.

Також на селекторній нараді під головуванням президента зазначили, що 30 листопада було розблоковано кошти для купівлі тестів на антиген. Відтак, процес розпочнеться без затримок.

Зі свого боку очільник МОЗ Максим Степанов нагадав, що українці, які не мають сімейного лікаря або не мають змоги поспілкуватися з ним, можуть дзвонити на спеціальну гарячу лінію. Там їх не лише проконсультують, а й відрядять у разі необхідності мобільну бригаду.

У той же час глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що до п'ятниці, 4 грудня, питання про введення локдауна в Україні буде вирішене.

Як повідомляв OBOZREVATEL: