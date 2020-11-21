Зеленський сказав, за якої умови не було б Майдану

Мирослав Семенюк Політика 17:05, 21.11.2020 Оновлено: 17:21, 21.11.2020

Революція Гідності відбулася через те, що не було виконано більшу частину із задекларованого 2004 року.

Як повідомляється на сайті президента України, про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час відеозв’язку з учасниками трьох революцій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якби більша частина з того, що декларували 2004 року, була виконана – не сталась би революція 2013-го", – вважає він.

За словами Зеленського, 2019 року українське суспільство ще раз наголосило, що воно "дуже незадоволене якістю тодішньої держави, і тому зробило свій вибір усупереч надіям старих еліт".

"Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція", – сказав президент.

У зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, дружина загиблого Героя Небесної Сотні Наталя Бойків, учасники Революції на граніті, Помаранчевої революції та Євромайдану, ветерани АТО.

Зеленський вийшов на відеозв’язок з учасниками трьох революцій
president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Так, рівно сім років тому на Майдані Незалежності почалася національна акція протесту, відома як Євромайдан.

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