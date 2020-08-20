Зеленський сказав, за якої умови Крим швидше повернеться до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасово анексований Росією Крим обов'язково повернеться до складу України.

І посприяє цьому, за його словами, розвиток сусідньої до півострова Херсонщини. Про це він сказав під час участі у презентації Стратегії розвитку Херсонської області, яку відвідав із робочою поїздкою, передає Укрінформ.

"Херсонщина має все, не має тільки одного – іншого виходу, окрім як стати діамантом українського півдня. І це не бажання, це наше завдання... Зовсім поряд український Крим, і він обов'язково до нас повернеться", – висловив переконання глава держави.

Також він додав, мовляв, це повернення анексованого півострова "відбудеться значно швидше, якщо поряд буде" саме квітуча, сяюча й успішна Херсонська область.

Президент зазначив, що цей регіон має неймовірний потенціал в агропромисловому секторі, а також туризмі, відновлюваній енергетиці й транспортній сфері.

"Херсонщина – неймовірно родюча земля, і мова не тільки про пшеницю, овочі або фрукти. Область подарувала світу академіків, відомого скрипаля, генерала армії УНР, олімпійську чемпіонку, художника, а також двох прем’єр-міністрів – Болгарії та Ізраїлю", – висловився про цей край Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив проти подачі води в Крим, який анексувала Росія.