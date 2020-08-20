МоваЯзык

Топтеми:

Зеленський сказав, за якої умови Крим швидше повернеться до України

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
1,5 т.
Володимир Зеленський

Зеленський розповів, що допоможе повернути Крим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасово анексований Росією Крим обов'язково повернеться до складу України.

І посприяє цьому, за його словами, розвиток сусідньої до півострова Херсонщини. Про це він сказав під час участі у презентації Стратегії розвитку Херсонської області, яку відвідав із робочою поїздкою, передає Укрінформ.

"Херсонщина має все, не має тільки одного – іншого виходу, окрім як стати діамантом українського півдня. І це не бажання, це наше завдання... Зовсім поряд український Крим, і він обов'язково до нас повернеться", – висловив переконання глава держави.

Також він додав, мовляв, це повернення анексованого півострова "відбудеться значно швидше, якщо поряд буде" саме квітуча, сяюча й успішна Херсонська область.

Президент зазначив, що цей регіон має неймовірний потенціал в агропромисловому секторі, а також туризмі, відновлюваній енергетиці й транспортній сфері.

"Херсонщина – неймовірно родюча земля, і мова не тільки про пшеницю, овочі або фрукти. Область подарувала світу академіків, відомого скрипаля, генерала армії УНР, олімпійську чемпіонку, художника, а також двох прем’єр-міністрів – Болгарії та Ізраїлю", – висловився про цей край Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив проти подачі води в Крим, який анексувала Росія.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

УкраїнаХерсонАнексія КримуВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика