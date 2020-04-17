Перемога у війні з російсько-окупаційними військами на Донбасі полягає насамперед у поверненні людей і територій.

Президент України Володимир Зеленський із такою заявою виступив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 17 квітня.

Він наголосив, що після цього буде необхідно відновити контроль над державним кордоном і провести місцеві вибори.

"Ми хочемо бачити великий результат. Повернемо наші території, буде виведення військ незаконних збройних формувань. Обов'язково будемо контролювати наш кордон і обов'язково там пройдуть вибори. Для мене найголовніше: вийдуть війська – і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей... Потім кордон. Потім вибори", – зазначив президент.

Володимир Зеленський Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, мінські переговори будуть проходити на початку кожного тижня у відеоформаті. За словами Зеленського, епідемія COVID-19 не зупинить мирний процес щодо Донбасу.