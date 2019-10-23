"Україну не зрадимо!" Зеленський сказав, як закінчити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військовий конфлікт на Донбасі можна закінчити тільки за допомогою переговорів у "нормандському форматі", і Україна не піде на капітуляцію.
Своєю позицією він поділився в інтерв'ю "Сегодня". Глава держави прояснив законопроєкт про особливий статус Донбасу.
"Поки це було розуміння в Мінському процесі, про це йшлося, закон був прийнятий. Тобто закон про особливий статус зараз діє, ви знаєте, він вже був прийнятий. Який він буде – це я вже повторююсь, але це правда, – який він буде далі, закон про особливий статус, ми не знаємо. Ми готові обговорювати ці питання і в "нормандському форматі", і готові обговорювати умови цього закону про особливий статус з суспільством України, поки його не проголосуємо. Я це теж вже, чесно кажучи, втомився говорити", – сказав Зеленський.
Зеленський сказав, як закінчити війну на Донбасі
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За словами президента, поки за проєкт не проголосує Верховна Рада, закону не буде. "Ніхто зраджувати Україну не буде, і капітуляції не буде – нічого не буде. І всі це розуміють! Мало того, більшість людей в Україні це розуміють. І всі наші європейські колеги, нас, скажімо так, завжди підтримували – і в Мінському процесі, і у відновленні України, наших територій, – вони всі, всі про це говорять", – додав він.
"Без розмови не можна вирішити це питання. Без обговорення будь-яких умов. Без припинення вогню. Без зустрічей. Сидіти вдома і просто говорити, або завдяки засобам масової інформації, або завдяки особистій уяві, або просто в розмовах у токшоу – так не можна. Це питання вирішується, коли говорять. Коли говорять люди на вищому рівні! коли говорить "четвірка" в "нормандському форматі", – заявив Зеленський.
"Якщо ми хочемо просто в Україні ні з ким не зустрічатися, ні про що не домовлятися, нічого не обговорювати і самим вирішити питання про припинення війни – це абсурд. Тому – як можна знати всі умови? Треба їх обговорювати", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив перед військовослужбовцями ООС, заявивши, що не здасть інтереси України.
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