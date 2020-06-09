Зеленський сказав, як ставиться до Бандери

Тимур Григоренко Політика 12:05, 9.06.2020

Президент України Володимир Зеленський відмовився прямо відповідати про своє ставлення до Степана Бандери, мотивуючи це неоднозначністю це особистості.

В інтерв'ю "Українській правді" голова держави сказав, що не може обговорювати той час, коли не жив сам.

"У мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за таких часів, про які ми з вами читаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення", – зазначив він.

Зеленський сказав, як ставиться до Бандери

При цьому Зеленський додав, що всі люди, хто захищали незалежність України, є героями країни.

"Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є її дійсно героями. У нас від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери (на сході країни – Ред.) . Нема однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство і відповідати на ті питання, на які має відповісти час", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько президента України Володимира Зеленського різко висловився про українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави і заявляють про розчарування в ньому.

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