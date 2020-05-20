Президент України Володимир Зеленський заявив, що статистика захворюваності на коронавірус дозволила змінити етапи виходу країни з карантину.

Про це він сказав під час своєї пресконференції 20 травня, на якій звітує про рік перебування на посаді (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Та непогана статистика, завдяки нашим лікарям, дозволяє нам деякі етапи переносити й наближувати до сьогодення", – зазначив президент.

За його словами, під час засідання уряду 20 травня розглядатиметься питання про запуск роботи міського й приміського транспорту з 22 травня.

"Між областями не можемо забезпечити транспорт, тому що в нас тільки шість областей готові до цього, тільки в них ми бачимо позитивну статистику, яка дозволяє це зробити", – пояснив Зеленський.

Дитсадки теж запрацюють – із 25 травня. Щоправда, перед тим вони отримають рекомендації від МОЗ щодо правильної організації роботи цих закладів в умовах пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 20 травня, в Україні офіційно підтверджено 19 230 випадків коронавірусу. Із них 354 факти зараження було виявлено за минулу добу.