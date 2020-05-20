Зеленський сказав, що не закликав припинити стріляти на Донбасі

Тимур Григоренко Політика 11:44, 20.05.2020 Оновлено: 11:51, 20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав українських військовослужбовців не відповідати на обстріли терористів на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції за підсумками року свого президентства.

"Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо", – зазначив гарант.

Зеленський пояснив, якби бойовики перестали стріляти, то "все б закінчилося". Президент наголосив, що окупанти не перестають стріляти, тому що бояться того, що з ними трапиться потім.

Також він підкреслив, что ЗСУ не стріляють по українцях на Донбасі, а українські військові дають відповідь на провокації бойовиків.

Зеленський також розповів, що за 1,5 місяці протидії коронавірусу бойовики не пропустили жодної машини ОБСЄ, тому будь-які заяви окупантів, щодо спостережень ОБСЄ не відповідають дійсності.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

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