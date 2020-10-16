Зеленський сказав, що може завершити війну на Донбасі в будь-який день

Війну в Україні можна завершити в будь-який день, але багато що залежить від позиції Росії.

Про це в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ.

"Прийти до миру можливо. Але шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні, або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію й повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський вважає, що Україна вже значно просунулася до встановлення миру на Донбасі.

"По-перше, вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краща, ніж "розмова" гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже понад 80 днів на фронті майже на сто відсотків дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена ​​вперше за більш ніж шість років", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав умову виходу президента РФ Володимира Путіна з Донбасу.