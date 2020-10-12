Зеленський сказав, на які поступки з Росією готовий піти в Мінську

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова слідувати настановам Мінського процесу в питаннях мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Однак це не означає, що вона піде на всі поступки, які диктує країна-агресор Росія, яка теж є членом переговорного процесу.

Йдеться про вимогу влади РФ надати окупованим територіям особливий статус і провести там вибори. Водночас Мінськ має бути гнучкішим до України, розповів глава держави в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk у Великобританії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки "нормандський формат", і ми йдемо за мінським напрямком. Розуміємо, що суб'єкти у Мінському процесі – ми і Російська Федерація, ми вдячні посередництву ОБСЄ на цьому складному шляху", – зазначив він.

За словами українського лідера, першим і найголовнішим пунктом переговорів був – забезпечити стале припинення вогню. І його, на думку президента, на сьогодні виконано. Водночас він заявив, що готовий говорити з главою РФ Путіним, але вказав на нюанси.

"Що стосується речей, слів, які йдуть з Кремля. Я розумію, для чого це, проте я таки хочу вам сказати, що ми готові йти за Мінськом… Я йому (Путіну. – Ред.) неодноразово відкрито говорив: ні, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, сьогодні неможливі", – запевнив Зеленський.

Він підкреслив, що передача кордону українській владі після виборів – це неправильно, адже Україна не може забезпечити вибори там.

"Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди. Всі це розуміють. Але ми йдемо за Мінськом. Є таке, треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим. Ви розумієте, що пройшов час…" – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю Володимир Зеленський висловив готовність скласти повноваження, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі. Президент заявив, мовляв, вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з главою РФ Володимиром Путіним, яка поверне всі окуповані території, враховуючи Крим.