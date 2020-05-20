Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський прогнозує зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.

"Що стосується президента Російської Федерації, у мене з ним не було зустрічі в жодному форматі чи дзвінків. Ми не відпускаємо у вільне плавання питання повернення наших людей та окупованих територій... Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Ми готові до будь-якого формату, який принесе результат", – зазначив глава держави.

Зеленський і Путін

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у нормандському форматі в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.