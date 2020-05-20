Зеленський сказав, коли "дотисне" Путіна щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен іще рік на те, щоб завершити боротьбу щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

Йдеться зокрема і про чергові переговори з главою РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав під час пресконференції про рік свого президентства 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я даю собі ще декілька місяців на те, щоб все ж таки дотиснути і ми нарешті змогли знайти вихід із цієї ситуації згідно з Мінськими домовленостями", – додав він.

За словами глави держави, в української сторони є декілька планів дипломатичного виходу з цієї ситуації – зокрема "В" і "С". Водночас він зазначив, мовляв, може трапитися так, що перший план не спрацює, тоді як третій він застосовувати точно не хотів би.

Глава держави також наголосив, що суспільство по-різному оцінює переговори президентів Зеленського і Путіна, але він впевнений, що їх потрібно проводити.

"Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти тільки коли ти сам-на-сам. Щоб зробити стовідсоткові висновки і йти за іншим планом, планом "В", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що за рік президентства Володимиру Зеленському вдалося налагодити діалог із Російською Федерацією, але наразі він перетворився на монолог.