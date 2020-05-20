Зеленський сказав, коли "дотисне" Путіна щодо Донбасу

Марина Ліснічук Політика 12:42, 20.05.2020 Оновлено: 13:17, 20.05.2020

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен іще рік на те, щоб завершити боротьбу щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

Йдеться зокрема і про чергові переговори з главою РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав під час пресконференції про рік свого президентства 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я даю собі ще декілька місяців на те, щоб все ж таки дотиснути і ми нарешті змогли знайти вихід із цієї ситуації згідно з Мінськими домовленостями", – додав він.

За словами глави держави, в української сторони є декілька планів дипломатичного виходу з цієї ситуації – зокрема "В" і "С". Водночас він зазначив, мовляв, може трапитися так, що перший план не спрацює, тоді як третій він застосовувати точно не хотів би.

Глава держави також наголосив, що суспільство по-різному оцінює переговори президентів Зеленського і Путіна, але він впевнений, що їх потрібно проводити.

"Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти тільки коли ти сам-на-сам. Щоб зробити стовідсоткові висновки і йти за іншим планом, планом "В", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що за рік президентства Володимиру Зеленському вдалося налагодити діалог із Російською Федерацією, але наразі він перетворився на монолог.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Пресконференція Зеленського до року президентства: всі подробиці та онлайн-трансляція

Дніпро атакують кліщі: чим небезпечно і як уберегтися

Зеленський озвучив гучні обіцянки до кінця свого терміну: добудують всі дороги й відкриють великі комплекси

Ціна на газ, за прогнозами Bloomberg, упаде нижче за нуль: чому українцям однаково доведеться платити

Турция отказывается от российского газа