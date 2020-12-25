Зеленський сказав, чому перестав телефонувати Путіну

Президент України Володимир Зеленський може будь-якої миті зателефонувати лідеру країни-агресора Росії Володимиру Путіну, втім зараз не бачить тем, які варто було б обговорювати.

Водночас глава української держави переконаний, що Путін не став би йому відмовляти в розмові. Такими роздумами Зеленський поділився в інтерв'ю "Фокусу".

"Немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (радників лідерів країн "нормандської четвірки". – Ред.), то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен із ним спілкуватися", – переконаний глава держави.

Він також додав, що хотів би вести перемовини у двох напрямах – у "нормандському форматі" і напряму з Путіним. Таку необхідність Зеленський пояснив надто великим колом питань, які потребують вирішення.

"Тому що є питання, які ми не порушуємо в "нормандському форматі" – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", – пояснив український лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, у річницю паризького саміту лідерів країн "нормандського формату", Зеленський опублікував у соцмережі фото з Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, у вересні Зеленський говорив, що має різні формати діалогу з російським президентом, однак ця комунікація вкрай обмежена. Водночас український лідер назвав її предметною і висловив сподівання на покращення ефективності домовленостей із Путіним.