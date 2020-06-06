Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має довести до завершення розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, тому його поки не звільняють.

Про це під час зустрічі з журналістами 6 червня заявив президент Володимир Зеленський, передає ТСН.

Зеленський сказав, чому не звільняє Авакова nbnews.com.ua

Він зазначив, що розуміє протести, але вважає, що глава МВС повинен закінчити гучні справи, за які відповідає.

"Якщо людина узялась за якусь сенсаційну гучну справу, вона має її завершити і не кидати. Я боявся, щоб через звільнення (колишнього генерального прокурора Руслана) Рябошапки у нас не виникло питань зі справою Гандзюк. Вона продовжилася. Я думаю, що вона буде доведено до кінця і замовники будуть посаджені за грати. Така ж ситуація з паном Арсеном Борисовичем. Я вважаю, що він має закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер (стейкхолдерами називають особу чи групу осіб, без участі яких організація припинить своє існування) цієї ситуації, він має її завершити", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня Володимир Зеленський назвав Арсена Авакова "одним з найефективніших чиновників", тому він має залишатися на своїй посаді.