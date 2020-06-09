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10 червня • оновлено в 01:48
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Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України

2.4т
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що анексувати Росією Крим повернеться до складу України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", уривок з якого видання опублікувало в Telegram (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України

Володимир Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України

Глава держави зазначив, що без цього майбутнім поколіннями українців і росіян буде неможливим.

"Російському народу буде соромно через кілька років про те, що вийшло (з Кримом). Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто і дружньо спілкуватися майбутнім поколінням (українців і росіян)", – зазначив Зеленський.

Також президент уточнив, що може сказати, скільки часу потрібно на відновлення минулих відносин з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, якщо Росія не хоче обговорювати це питання в рамках "Мінського процесу".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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