Президент України Володимир Зеленський вважає, що анексувати Росією Крим повернеться до складу України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", уривок з якого видання опублікувало в Telegram (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України

Глава держави зазначив, що без цього майбутнім поколіннями українців і росіян буде неможливим.

"Російському народу буде соромно через кілька років про те, що вийшло (з Кримом). Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто і дружньо спілкуватися майбутнім поколінням (українців і росіян)", – зазначив Зеленський.

Також президент уточнив, що може сказати, скільки часу потрібно на відновлення минулих відносин з РФ.

"Крим обов'язково повернеться и стані знову Українським. Російському народу стані соромно, що так Вийшла"

Без повернення Криму спілкування между майбутнімі поколіннямі России та України Неможливо - считает президент Зеленський

Політічну часть інтерв'ю читайте на УП найближче годиною pic.twitter.com/ifI0EUijB8 - Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, якщо Росія не хоче обговорювати це питання в рамках "Мінського процесу".

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