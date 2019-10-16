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16 жовтня • оновлено в 14:13
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Зеленський сказав, чого чекає від Путіна

2.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що глава Росії Володимир Путін також бажає настання миру на Донбасі.

Заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Латвії. Він відповів на питання, чи не використає Путін невдалу спробу розведення сил у Золотому і Петрівському як привід відмовитися від зустрічі у "нормандському форматі".

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"Ми чекатимемо, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоби зрештою був мир, щоб перестали вбивати українців. Думаю, це бажання має бути з кожного боку. Ми чекаємо саме цього", – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, чого чекає від Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив із заявою про відведення військ на Донбасі і назвав умову.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"Зеленский сказал, чего ждет от Путина". Сейчас на к0лёлсрани самый популярный подвид НЕДОлюдЯ - ждун обыкновенный тупорылый)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурак...выполни то что подписал твой личный прелставитель...кучма...
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Информация о том, что в авиакатастрофе погиб повар Путина оказалась фейком. Так что, не оправдались чьи-то наивные надежды, что Вова умрёт с голода.
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