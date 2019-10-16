Зеленський сказав, чого чекає від Путіна

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що глава Росії Володимир Путін також бажає настання миру на Донбасі.

Заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Латвії. Він відповів на питання, чи не використає Путін невдалу спробу розведення сил у Золотому і Петрівському як привід відмовитися від зустрічі у "нормандському форматі".

"Ми чекатимемо, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоби зрештою був мир, щоб перестали вбивати українців. Думаю, це бажання має бути з кожного боку. Ми чекаємо саме цього", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив із заявою про відведення військ на Донбасі і назвав умову.

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