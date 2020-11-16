Зеленський схвалив карантин вихідного дня та пообіцяв допомогти українцям

Олексій Тітофф Політика 14:53, 16.11.2020 Оновлено: 15:45, 16.11.2020

Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня та пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.

Про це глава держави заявив на нараді з членами уряду в понеділок, 16 листопада, передає пресслужба ОПУ.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що на вихідні фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів", – зазначив гарант.

Нарада з Зеленським
ОПУ

Також Зеленський сказав, що необхідно відновити і вдосконалити програми економічної допомоги одиноким людям, підприємцям, працівникам, які втратили роботу.

Додамо, що на нараді секретар РНБО Олексій Данілов додав, що завдяки карантину у великих містах країни зменшилася активність громадян: в суботу на 18,5%, а в неділю – на 27%.

У свою чергу глава Кабміну Денис Шмигаль пообіцяв створити додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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