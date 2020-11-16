Зеленський схвалив карантин вихідного дня та пообіцяв допомогти українцям

Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня та пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.

Про це глава держави заявив на нараді з членами уряду в понеділок, 16 листопада, передає пресслужба ОПУ.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що на вихідні фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів", – зазначив гарант.

Нарада з Зеленським ОПУ

Також Зеленський сказав, що необхідно відновити і вдосконалити програми економічної допомоги одиноким людям, підприємцям, працівникам, які втратили роботу.

Додамо, що на нараді секретар РНБО Олексій Данілов додав, що завдяки карантину у великих містах країни зменшилася активність громадян: в суботу на 18,5%, а в неділю – на 27%.

У свою чергу глава Кабміну Денис Шмигаль пообіцяв створити додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: