Зеленський схвалив карантин вихідного дня та пообіцяв допомогти українцям
Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня та пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.
Про це глава держави заявив на нараді з членами уряду в понеділок, 16 листопада, передає пресслужба ОПУ.
"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що на вихідні фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів", – зазначив гарант.
Також Зеленський сказав, що необхідно відновити і вдосконалити програми економічної допомоги одиноким людям, підприємцям, працівникам, які втратили роботу.
Додамо, що на нараді секретар РНБО Олексій Данілов додав, що завдяки карантину у великих містах країни зменшилася активність громадян: в суботу на 18,5%, а в неділю – на 27%.
У свою чергу глава Кабміну Денис Шмигаль пообіцяв створити додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мери ряду міст відмовилися вводити карантин вихідного дня.
По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня.
Пізніше Шмигаль провів онлайн-зустріч з мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.