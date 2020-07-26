Зеленський сам зателефонував Путіну – Кремль

У Кремлі заявили, що телефонна розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна 26 липня сталася "з ініціативи української сторони", тобто, президент України сам зателефонував голові РФ.

Про це повідомила пресслужба Путіна на офіційному сайті. Уточнюється, що під час бесіди були "детально обговорені" різні аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі, який Кремль назвав "внутрішньоукраїнською кризою".

"Констатовано необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодження... додаткових заходів щодо припинення вогню, які набувають чинноті з 27 липня", – сказано в повідомленні.

Як зазначив Кремль, під час змови була акцентована важливість "безумовного дотримання" домовленостей про перемир'я на Донбасі учасниками конфлікту.

Крім того, заявляється, що "Путін охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання".

У Росії також стверджують, що "ще раз озвучена Володимиром Зеленським під час нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади".

Більш докладно про розмову Зеленського та Путіна можна почитати за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL: